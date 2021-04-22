У США створили пластик, який розкладається за декілька днів

Хіміки з Каліфорнійського університету винайшли речовини, які при додаванні в пластик роблять його повністю розкладаємим за кілька днів або тижнів у компості або водопровідній воді.

Про це пише видання Science News.

Сучасні біорозкладні пластики вимагають спеціальних умов для повного розпаду, не розкладаються до кінця і призводять до появи величезних кількостей мікропластика. Вчені з Каліфорнійського університету з’ясували причину неефективності біоразкладного пластика. З’ясувалося, що при розкладанні сплутуються ферменти, що розбирають молекули полімерів. Саме ці ферменти породжують нерозібрані полімери, тобто мікропластик.

За останні 70 років в світі було вироблено понад 6 млрд тонн пластику. З нього переробили всього 9%, а спалили ще 12%. Основна маса пластика розподілена по смітниках, в воді та потрапляє у живі організми у вигляді мікропластика.